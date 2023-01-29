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Защитник «Трактора» Яруллин: «Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру. Мы не должны так играть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник челябинского «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (0:6).

«Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру. Мы не должны так играть. Для нас каждое набранное очко сейчас очень важно. Элементарные вещи: нужно бросать, сталкиваться с игроками соперника, лезть на ворота, зарабатывать удаление, реализовывать большинство. У нас выбора нет, нужно выходить и цепляться. Каждая следующая игра, как последняя. Отступать некуда. Ребята у нас все амбициозные, по самолюбию это тоже бьет — никто не хочет быть на дне турнирной таблицы. Будем пытаться исправить ситуацию. Обидно перед болельщиками, которые ждут от нас красивую игру», — приводит слова Яруллина «РБ Спорт».

«Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице «Востока», набрав 54 очка за 57 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/al-bert-yarullin-o-travme-burdasova-anton-lider-komandy-no-poterya-odnogo-igroka-ne-dolzhna-tak-sil-no-vliyat-na-nas/
Альберт Яруллин
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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