Аким Тришин: «В этом году я уже не лимитчик, поэтому придется в два раза больше пахать»

Защитник «Спартака» Аким Тришин поделился мнением об изменениях в составе московского клуба.

— Стала ли команда сильнее? Конечно. Пришли такие известные ребята! — цитирует Тришина сайт «Спартака». — Думаю, они нам принесут очень большую пользу.

Станет ли конкуренция еще выше? Конечно, тем более в этом году я уже не лимитчик, поэтому придется в два раза больше пахать.

На что способен «Спартак» в нынешнем сезоне? Все зависит от всех нас: от игроков, тренеров, от всего персонала. Будем стараться достичь самых высоких целей. Получится ли начать сезон с болельщиками? Это вообще не от нас зависит. Я даже не знаю, кто решает данный вопрос. Мне кажется, нельзя исключать вариант, при котором первые пару месяцев будем без болельщиков играть.