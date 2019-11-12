«Ак Барс» всухую обыграл «Авангард» и увеличил отрыв на «Востоке»

«Ак Барс» взял верх над «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:0. Казанский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции, омичи занимают вторую строчку.

В другой игре дня минское «Динамо» вырвало победу над «Торпедо» в серии буллитов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Фисенко — 6 (Лукоянов, Рукавишников), 24:43 — 1:0. Кара — 1 (Тихонов, Галиев), 41:56 — 2:0. Азеведо — 7 (п.в.), 58:06 — 3:0.

Вратари: Билялов — Бобков (57:20 — 58:06).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (14+15+11) — 26 (8+9+9).

Судьи: Ромасько, Франо.

12 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 8149 зрителей.

«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:5 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Паре — 6 (Мартынов, Принс), 3:37 — 1:0. Пулккинен — 10 (бол., Ковыршин), 18:58 — 2:0. Веряев — 3 (Ильин, Бочаров), 24:07 — 2:1. Достанко — 1 (Демков, А. Костицын), 32:10 — 3:1. Белевич — 4 (Орлов, Ураков), 33:05 — 3:2. Аляев — 3 (Баранцев, Варнаков), 35:57 — 3:3. Паре — 7 (Достанко, Принс), 38:17 — 4:3. Шенфельд — 4 (бол., Баранцев, Варнаков), 41:07 — 4:4. Демков — 3 (А. Костицын, Ковыршин), 54:46 — 5:4. Шенфельд — 5 (Аляев), 58:01 — 5:5.

Победный буллит: Спунер.

Вратари: Энрот — Тихомиров.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 33 (8+13+8+4) — 34 (10+12+9+3).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

12 ноября. Минск. «Минск-Арена». 7871 зритель.

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