Евгений Свечников: «Я только рад высокой конкуренции в составе «Ак Барса»

Форвард «Ак Барса» Евгений Свечников поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб.

«Очень рад вернуться домой. Я вырос в Казани, играл в «Ак Барсе», и здесь все лица мне знакомы. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и терпение — для меня и моей семьи вопрос перехода был непростым, но сейчас я всем доволен. Высокой конкуренции в составе «Ак Барса» я только рад. Посмотрев на опыт других лиг, понял, что такие ситуации делают игроков и команду сильнее. Надеюсь, смогу помочь команде своей игрой и дать что-то новое «Ак Барсу».

Я всегда считал себя атакующим нападающим, но в Америке я получил огромный опыт работы в обороне, который всегда будет со мной. Забивать голы хочется всегда, но есть и большое желание добиваться побед с командой. А игра нападающего в обороне всегда помогает, особенно в плей-офф. В целом я ожидаю игровой и ментальной перезагрузки в КХЛ, хочу открыть для себя что-то новое и стать более универсальным хоккеистом», — приводит слова Свечникова официальный сайт клуба.

11 августа «Ак Барс» объявил о подписании контракта с 26-летним россиянином на два года.

Свечников выступал в Северной Америке с 2014 года, он был выбран «Детройтом» под 19-м номером драфта НХЛ-2015. Помимо «Детройта» и «Сан-Хосе» форвард играл за «Виннипег».

В сезоне-2022/23 Свечников набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ. После завершения сезона хоккеист стал неограниченно свободным агентом.