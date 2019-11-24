«Салават» отыгрался за 6 секунд до сирены, но уступил «Ак Барсу» по буллитам

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам проиграл «Ак Барсу» (3:4 Б). Победу гостям принес буллит Даниса Зарипова.

Хозяева ушли от поражения за 6 секунд до конца основного времени — отличился лучший снайпер лиги Никита Сошников.

Казанская команда сравнялась с уфимской по победам в очных играх в лиге (по 35). Это была 200-я встреча команд в истории.

«Ак Барс» — лидер Восточной конференции одержал шестую победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рукавишников — 1 (Дыняк, Ар. Галимов), 9:17 — 0:1. Яруллин — 2 (бол., Ар. Галимов, Рукавишников), 14:12 — 0:2. Арзамасцев — 3 (Маннинен, Майоров), 28:54 — 1:2. Кара — 4 (Яруллин, Лещенко), 49:17 — 1:3. Маннинен — 5 (бол., Ларсен, Сошников), 52:57 — 2:3. Сошников — 17 (Умарк, Бурмистров), 59:54 — 3:3.

Победный буллит: Зарипов.

Вратари: Метсола (58:40 — 59:54) — Билялов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 33 (5+11+11+6) — 36 (10+12+11+3).

Судьи: Оленин, Раводин.

24 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».

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