«Ак Барс» по буллитам обыграл «Металлург», Доус забил гол и победный буллит

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б. Победный бросок в серии буллитов на счету Найджела Доуса, который также забросил шайбу с игры.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Доус — 10 (Рукавишников, Да Коста), 14:51 — 0:1. Мозякин — 5 (бол., Минулин), 23:59 — 1:1. Карпов — 5, 46:21 — 2:1. Глухов — 4 (Лукоянов), 48:58 — 2:2.

Победный буллит: Доус.

Вратари: Кошечкин — Билялов.

Штраф: 15 — 19.

Броски: 32 (5+12+9+6) — 26 (9+6+9+2).

Судьи: Оскирко, Хрибик.

25 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 2076 зрителей.