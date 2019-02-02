"Ак Барс" обыграл "Спартак"

"Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Спартак" со счетом 5:3.

Отметим, что красно-белые уступали со счетом 0:4 и забросили свои три шайбы в последние семь минут встречи.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд, казанская команда прервала серию из трех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Ак Барс" (Казань) – 3:5 (0:1, 0:1, 3:3)

Голы: Постма – 8 (Секач), 16:04 – 0:1. Лукоянов – 13 (Лямкин), 22:03 – 0:2. Галиев – 9, 41:04 – 0:3. Секач – 22 (бол., Зарипов, Азеведо), 46:12 – 0:4. Хохлачев – 17 (Осипов, Федоров), 53:29 – 1:4. Даугавиньш – 13 (Ганзл), 57:10 – 2:4. Никонцев – 16 (Вишневский, Кулик), 57:29 – 3:4. Педан – 2 (мен., п.в., Азеведо), 59:25 – 3:5.

Вратари: Беспалов (59:01 – 59:25, 59:50) – Подъяпольский.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 31 (10+7+14) – 28 (9+7+12).

Судьи: Гашилов, Гусев.

2 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".