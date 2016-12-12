12:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Ак Барс" обменял Жукова в "Нефтехимик" на Григоренко

0
0
0

"Ак Барс" и "Нефтехимик" произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. В Казань отправился нападающий Евгений Григоренко, в обратном направлении - форвард Михаил Жуков, который в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром "Нефтехимика".

В этом чемпионате Жуков провел в составе "Ак Барса" 34 матча, в которых набрал 9 (1+8) очков. Григоренко выходил на лед девять раз и забросил одну шайбу.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/mihail-zhukov-vozvrashchaetsya-v-neftehimik---51035/

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ