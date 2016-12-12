"Ак Барс" обменял Жукова в "Нефтехимик" на Григоренко

"Ак Барс" и "Нефтехимик" произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. В Казань отправился нападающий Евгений Григоренко, в обратном направлении - форвард Михаил Жуков, который в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром "Нефтехимика".

В этом чемпионате Жуков провел в составе "Ак Барса" 34 матча, в которых набрал 9 (1+8) очков. Григоренко выходил на лед девять раз и забросил одну шайбу.