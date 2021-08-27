«Ак Барс» не будет приглашать иностранного вратаря

В «Ак Барсе» не планируют подписывать контракт с иностранным вратарем. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

На данный момент основные вратари казанского клуба — это Игорь Бобков, пополнивший команду летом, а также Тимур Билялов.

Первый матч в новом сезоне КХЛ «Ак Барс» проведет 2 сентября, на своей арене команда примет «Йокерит».