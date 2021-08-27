Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» не будет приглашать иностранного вратаря

13:16
Теги:

В «Ак Барсе» не планируют подписывать контракт с иностранным вратарем. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

На данный момент основные вратари казанского клуба — это Игорь Бобков, пополнивший команду летом, а также Тимур Билялов.

Первый матч в новом сезоне КХЛ «Ак Барс» проведет 2 сентября, на своей арене команда примет «Йокерит».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 27 августа
Нервы, два удаления и супергол в меньшинстве. Россия прошла Испанию и сыграет в полуфинале!
Легендарная вертушка Барбозы. История одного из красивейших нокаутов в истории UFC
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд