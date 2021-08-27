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«Локомотив» победил «Сибирь» на Кубке губернатора Челябинской области

13:15
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«Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области победил «Сибирь» со счетом 1:0. Единственный гол забил Егор Коршков.

Кубок губернатора Челябинской области

«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Коршков — 1 (Буше, Рафиков), 18:22 — 1:0.

Вратари: Паскуале — Сятери (59:35).

Судьи: Раминг, Соин.

27 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

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