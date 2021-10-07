«Металлург» выиграл у «Ак Барса» и одержал 12-ю победу подряд

«Металлург» на выезде обыграл «Ак Барс» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда одержала 12-ю победу подряд.

В составе победителей отличились Брэнден Лайпсик, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. У хозяев гол в активе Дмитрия Кагарлицкого.

«Магнитка» набрала 28 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Ак Барса» 21 очко и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Кагарлицкий — 7 (Коваленко, Галимов), 19:36 — 1:0. Лайпсик — 6 (Майе, Никонцев), 29:50 — 1:1. Никонцев — 8 (Майе, Лайпсик), 34:31 — 1:2. Зернов — 5 (мен., п.в., Карпов), 59:38 — 1:3.

Вратари: Билялов (58:07 — 59:38) — Олкинуора.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (11+9+16) — 35 (14+10+11).

Судьи: Гофман, Наумов.

7 октября. Казань. Татнефть-Арена.