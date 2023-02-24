«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в прощальном матче Зарипова, Коростелев сделал хет-трик

«Ак Барс» на своем льду проиграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:6.

Хет-трик в составе «Магнитки» оформил нападающий Никита Коростелев. Также по голу в активе форвардов Брендана Лайпсик, Павла Акользина и Данилы Юрова.

За «Ак Барс» забивали нападающий Кирилл Панюков, защитник Дмитрий Юдин и форвард Кирилл Петров.

Эта игра стала последней в карьере для капитана казанцев Даниса Зарипова. В начале третьего периода 41-летний хоккеист совершил круг почета, попрощавшись с казанскими болельщиками.