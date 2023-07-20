Агент Зарипова — о прощальном матче: «Если бы билеты продавали на арену с футбольный стадион, тоже был бы аншлаг»

Александр Черных, агент бывшего нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова, высказался о том, что на прощальный матч хоккеиста билеты продали за два дня.

«Совершенно не удивляет. Если бы билеты продавали на арену размером с футбольный стадион, тоже был бы аншлаг. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В Казани понимают, какую значимую роль в хоккее он сыграл, плюс многие ребята откликнулись на предложение поучаствовать», — приводит «РБ Спорт» слова Зарипова.

Зарипов является пятикратным обладателем Кубка Гагарина, а также трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

Прощальный гала-матч хоккеиста пройдет 9 августа. На мероприятие приглашены Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и другие известные игроки.