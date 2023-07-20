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Сегодня, 13:05

Спортивный директор «Трактора» Шинин уволен из клуба. Ранее сообщалось, что его задержали по делу о наркотиках

Виктория Кравченко
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Александр Шинин.
Фото ХК «Трактор»

Директор по спортивному развитию Александр Шинин уволен из «Трактора». Его пост временно займет генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«Александр Шинин покидает «Трактор». Директор по спортивному развитию уволен из клуба», — сообщила пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что экс-хоккеист задержан в Челябинске силовиками с несколькими граммами наркотиков.

Источник: https://t.me/za_TRAKTOR
Александр Шинин
КХЛ
ХК Трактор
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