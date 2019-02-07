Агент Верстига: "Никогда не видел, чтобы европейский клуб брал игрока из топовой российской команды"

Алеша Пилко, агент бывшего нападающего "Авангарда" Криса Верстига, заявил, что уход его клиента в шведский "Векше" - это первый случай на его памяти, когда игрок из российского топ-клуба уходит в Европу.

- Никогда не видел, чтобы европейский клуб брал игрока из топовой российской команды. Сейчас же "Векше" договорился с "Авангардом" о покупке Криса Верстига!, - написал Пилко в своем Твиттере.

Ранее стало известно, что канадский форвард Крис Верстиг в одностороннем порядке досрочно расторг контракт с "Авангардом" и присоединился к "Векше". По словам главного тренера "ястребов" Боба Хартли, он решил покинуть команду по личным причинам. В свою очередь, президент клуба Максим Сушинский заявил, что Верстиг заплатил свою часть денежной компенсации.

Максим Сушинский: "Как только деньги поступят на счет "Авангарда", у нас не будет претензий к Верстигу"

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