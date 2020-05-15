КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Агент тренера Валтонена ведет переговоры с «Барысом»

13:33
Теги:

Главный тренер сборной Польши Томек Валтонен рассказал о переговорах с «Барысом».

— Извините, но пока не собираюсь ничего комментировать. Переговоры ведет мой австрийский агент. И это все, что я могу сказать на данный момент, — сообщил 39-летний финский специалист в интервью Sport Dziennik.

На предолимпийском отборочном турнире в Астане сборная Казахстана под руководством Андрея Скабелки потерпела поражение именно от Польши со счетом 2:3 и не прошла в финальный раунд.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир