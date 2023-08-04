Бабаев: «Решение о месте продолжения карьеры Ткачева будет принято через два дня»

Агент Владимира Ткачева Шуми Бабаев рассказал «СЭ» о будущем форварда.

— Окончательное решение будет принято в течение двух дней, как мы и обещали, — сказал Бабаев.

— Возможны ли сюрпризы?

— Вряд ли. На этот раз обойдется без сюрпризов.

Контракт 27-летнего Ткачева с «Авангардом» истек в апреле. В прошедшем сезоне он набрал 59 очков (23+36) в 64 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на его счету 14 (3+11) очков в 14 играх.