Агент Подколзина: «Он сказал руководству СКА, что едет в НХЛ. Это честный шаг со стороны Василия»

Агент нападающего Василия Подколзина Сергей Исаков рассказал о будущем своего клиента.

— Василий ведет открытую игру, не закрывается и никого не обманывает. Ему конкретно был задан вопрос, есть ли у него желание поехать в «Ванкувер» или он готов продлить контракт? Он ответил, что планирует поехать в НХЛ. Почему он должен обманывать кого-то и вводить людей в заблуждение? Считаю, что это неправильная позиция. Мы действуем открыто и даем все информацию. Не думаю, что мудрое руководство СКА каким-то образом будет давить на Василия или держать обиды. Мы же живем в свободной стране — каждый выбирает свой путь. Почему бы не попробовать себя в НХЛ, если руководство «Ванкувера» ждет его? Надо воспользоваться этим шансом, поехать, посмотреть свои реальные возможности. Не вижу подоплеки, чтобы получить оплеуху после такого заявления.

Василий — серьезный человек. Он профессионально относиться к своему делу. У него нет проходных матчей и тренировок. Несколько дней назад он сказал руководству СКА, что едет в НХЛ. Но я не вижу причин, что после этого Василий будет делать свою работу неквалифицированно. Он не тот человек, который будет хитрить.

— То есть нет ни малейшего шанса, что вы продлите контракт со СКА?

— Никогда не говори никогда. Все в жизни бывает. Стопроцентной гарантии нет, но на сегодняшний день он хочет попробовать себя в НХЛ, где его ждет руководство «Ванкувера». Это честный шаг со стороны Василия. Он открыто сказал, что планирует подписать контракт с «Ванкувером». Почему он должен вводить людей в заблуждение? Мы по-другому смотрим на жизнь.

(Михаил Скрыль)