Агент оценил вероятность отъезда российских хоккеистов в европейские чемпионаты

Хоккейный агент Александр Черных оценил вероятность отъезда российских хоккеистов в европейские чемпионаты.

«Все будет зависеть от визового режима. Если визовый режим не позволит и сюда не приедут легионеры из европейских лиг, то, конечно, некоторые российские ребята поедут. Опять же если это позволят страны ЕС.

Вопрос, будут ли места для российских игроков в Европе. Возможно, они будут, но мы не знаем, в каком количестве. Сейчас все меняется каждый день. Будем отталкиваться от ситуации, которая будет на данный момент», — приводит «Чемпионат» слова Черных.

Ранее ряд иностранных хоккеистов покинули клубы КХЛ.