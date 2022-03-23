«Сочи» продлил контракт с нападающим Колготиным до 2024 года

«Сочи» объявил о продлении контракта с нападающим Дмитрием Колготиным.

Как сообщает Telegram-канал клуба, 27-летний хоккеист будет выступать за «леопардов» до 30 апреля 2024 года. Контракт с форвардом носит односторонний характер.

Сезон КХЛ-2021/22 стал для Колготина вторым в составе «Сочи». В общей сложности он провел за клуб 84 матча и набрал 22 (11+11) очка.