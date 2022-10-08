Агент Гусева рассказал, когда нападающий определится со своим будущим

Агент нападающего Никиты Гусева Юрий Николаев рассказал, когда хоккеист определится со своим будущим. Сейчас 30-летний россиянин находится без клуба.

«Ближе к концу октября будет ясность и с НХЛ, и с КХЛ. С клубами КХЛ переговоры пока не ведутся», — цитирует Николаева ТАСС.

Гусев выступал за СКА в минувшем сезоне. На его счету 31 матч в регулярном чемпионате, в которых он набрал 35 (10+25) очков. Также у него 16 (7+9) очков в 16 матчах плей-офф.