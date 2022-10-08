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8 октября, 14:42

Федоров назвал нелегким матч ЦСКА с «Адмиралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (4:1).

«Наших ребят с победой, они заслужили. Все-таки вторая игра, не скажу, что легкий выезд. Рад, что ребята достают энергию к исполнению тех вещей, которые мы просим. Удалось сегодня подкатиться к сопернику, не дать набрать скорость, особенно с шайбой. «Адмирал» — очень быстрая команда, слаженно играет, привычна к такой площадке.
Продолжаем работать, нам есть над чем. Как мотивировал игроков? У нас в плане настроя есть определенная рутина. Думаю, тут сложно сказать что-то комплексное, потому что встали в шесть утра по Москве. Старался что-то положительное сказать, поддержать и напомнить: что, когда мы делаем правильные вещи, мы играем эффективно и экономично. У нас один такой длинный выезд. Мы понимаем, что есть большая разница во времени. Это точно нелегко, но я думаю, что больше всего это необычно. Не знаю, как у ребят себя тело чувствует. Но перетерпели, подготовились. Необычная поездка, что тут скажешь. Но мы сделали правильные вещи на льду. После победы эти моменты уходят на второй план», — приводит официальный сайт КХЛ слова Федорова.

ЦСКА одержал вторую победу подряд. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками в 15 матчах.

Красно-синие проведут следующую игру на выезде 10 октября против «Амура».

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/08/503536.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК ЦСКА (Москва)
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