Федоров назвал нелегким матч ЦСКА с «Адмиралом»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (4:1).
«Наших ребят с победой, они заслужили. Все-таки вторая игра, не скажу, что легкий выезд. Рад, что ребята достают энергию к исполнению тех вещей, которые мы просим. Удалось сегодня подкатиться к сопернику, не дать набрать скорость, особенно с шайбой. «Адмирал» — очень быстрая команда, слаженно играет, привычна к такой площадке.
Продолжаем работать, нам есть над чем. Как мотивировал игроков? У нас в плане настроя есть определенная рутина. Думаю, тут сложно сказать что-то комплексное, потому что встали в шесть утра по Москве. Старался что-то положительное сказать, поддержать и напомнить: что, когда мы делаем правильные вещи, мы играем эффективно и экономично. У нас один такой длинный выезд. Мы понимаем, что есть большая разница во времени. Это точно нелегко, но я думаю, что больше всего это необычно. Не знаю, как у ребят себя тело чувствует. Но перетерпели, подготовились. Необычная поездка, что тут скажешь. Но мы сделали правильные вещи на льду. После победы эти моменты уходят на второй план», — приводит официальный сайт КХЛ слова Федорова.
ЦСКА одержал вторую победу подряд. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками в 15 матчах.
Красно-синие проведут следующую игру на выезде 10 октября против «Амура».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -