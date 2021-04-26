Агент Чинахова: «Авангард» несколько раз обращался по продлению, но Егор дорос до НХЛ»

Агент нападающего «Авангарда» Егора Чинахова Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с клиентом. Контракт хоккеиста с омским клубом истекает 30 апреля.

«Конечно, у «Авангарда» есть желание подписать новый контракт с Егором. Они несколько раз связывались со мной по этому поводу. Есть вероятность, что он останется в своем клубе. Но считаю, что Чинахов созрел для НХЛ, несмотря на то, что ему всего 20 лет. В любом случае, переход в «Коламбус Блю Джекетс» не навредит его карьере. Негативно сказаться может и решение остаться в «Авангарде». Вопрос по контракту будем принимать после завершения финала, когда рассмотрим все варианты», — сказал Бабаев «СЭ».

В нынешнем сезоне Чинахов провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в котором забросил 10 шайб и сделал семь передач. В 2020 году на драфте НХЛ был выбран американским клубом «Коламбус Блю Джэкет».

(Вероника Ротенберг)