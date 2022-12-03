Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:19

Агент Бабаев считает, что у «Авангарда» мало шансов найти вратаря-легионера

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, насколько реально «Авангарду» найти иностранного вратаря в декабре.

«Думаю, шансов найти вратаря-легионера в этой части сезона мало, 5% — не больше. Если бы с таким вопросом обратились ко мне, то, скорее всего, я не смог бы никого предложить, просто потому, что на рынке никого нет. Но подчеркну, мы говорим о достойных вратарях, которые способны заиграть в сильном клубе», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Также он рассказал, за какую сумму можно выкупить вратаря из европейского клуба.

«Думаю, что от 200 до 400 тысяч Евро. По разному, как повезет. Часто у игроков прописаны отступные, и в обычное время их можно выкупить за сумму от 100 до 300 тысяч Евро. Но сейчас декабрь, и удовольствие будет дороже. И даже при всем этом, мне кажется, что это нереально. Как сказал ранее, не более 5 %, что это произойдет», — добавил агент.

18 ноября новым менеджером омского клуба был назначен Рашид Хабибулин, перед которым поставлена задача найти вратаря-легионера.

Источник: https://betonmobile.ru/agent-babaev-porassuzhdal-naskolko-seychas-realno-avangardu-nayti-vratarya-legionera
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
0
Читайте также
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трактор» поместил Кулика в список отказов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 36 23 13 51
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 37 20 17 45
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 36 15 21 38
9 Северсталь 37 13 24 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 35 5 30 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 36 16 20 38
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
10 Трактор 38 14 24 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
3.12 14:00
Витязь – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости