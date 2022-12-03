Агент Бабаев считает, что у «Авангарда» мало шансов найти вратаря-легионера
Агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, насколько реально «Авангарду» найти иностранного вратаря в декабре.
«Думаю, шансов найти вратаря-легионера в этой части сезона мало, 5% — не больше. Если бы с таким вопросом обратились ко мне, то, скорее всего, я не смог бы никого предложить, просто потому, что на рынке никого нет. Но подчеркну, мы говорим о достойных вратарях, которые способны заиграть в сильном клубе», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.
Также он рассказал, за какую сумму можно выкупить вратаря из европейского клуба.
«Думаю, что от 200 до 400 тысяч Евро. По разному, как повезет. Часто у игроков прописаны отступные, и в обычное время их можно выкупить за сумму от 100 до 300 тысяч Евро. Но сейчас декабрь, и удовольствие будет дороже. И даже при всем этом, мне кажется, что это нереально. Как сказал ранее, не более 5 %, что это произойдет», — добавил агент.
18 ноября новым менеджером омского клуба был назначен Рашид Хабибулин, перед которым поставлена задача найти вратаря-легионера.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|37
|13
|24
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|3.12
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -