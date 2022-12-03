Агент Бабаев считает, что у «Авангарда» мало шансов найти вратаря-легионера

Агент Шуми Бабаев ответил на вопрос, насколько реально «Авангарду» найти иностранного вратаря в декабре.

«Думаю, шансов найти вратаря-легионера в этой части сезона мало, 5% — не больше. Если бы с таким вопросом обратились ко мне, то, скорее всего, я не смог бы никого предложить, просто потому, что на рынке никого нет. Но подчеркну, мы говорим о достойных вратарях, которые способны заиграть в сильном клубе», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

Также он рассказал, за какую сумму можно выкупить вратаря из европейского клуба.

«Думаю, что от 200 до 400 тысяч Евро. По разному, как повезет. Часто у игроков прописаны отступные, и в обычное время их можно выкупить за сумму от 100 до 300 тысяч Евро. Но сейчас декабрь, и удовольствие будет дороже. И даже при всем этом, мне кажется, что это нереально. Как сказал ранее, не более 5 %, что это произойдет», — добавил агент.

18 ноября новым менеджером омского клуба был назначен Рашид Хабибулин, перед которым поставлена задача найти вратаря-легионера.