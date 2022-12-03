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Сегодня, 11:38

Бурмистров продолжает заниматься отдельно после ухода Знарка из «Ак Барса»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров продолжает заниматься по индивидуальной программе отдельно от команды, несмотря на уход главного тренера Олега Знарка.

Напомним, что игрок был отстранен от основного состава из-за конфликта со Знарком.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «минус» 3.

Зарплата хоккеиста составляет 40 миллионов рублей за сезон.

Александр Бурмистров
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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