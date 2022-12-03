«Трактор» поместил Кулика в список отказов

Как стало известно «СЭ, «Трактор» поместил защитника Евгения Кулика в список отказов.

29-летний россиянин в этом сезоне провел в регулярке КХЛ 23 игры и не набирал очков.

«Трактор» с 33 очками занимает предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.