07:56 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" продлил контракт с Ворониным

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"Адмирал" объявил о подписании нового контракта с нападающим Кириллом Ворониным. 25-летний россиянин еще один сезон отыграет за клуб, сообщает официальный Твиттер.

"Предстоящий чемпионат будет для Кирилла пятым в составе нашей команды. 165 раз Воронин выходил на лед в форме "Адмирала", это второй показатель в истории клуба!" - говорится в сообщении.

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