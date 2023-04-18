«Адмирал» продлил контракт на год с вратарем Хомченко

Вратарь Павел Хомченко остается в «Адмирале» до конца чемпионата-2023/24, сообщает пресс-служба.

Приморский клуб и 28-летний голкипер достигли соглашения о продлении контракта на один год.

В нынешнем сезоне Хомченко провел 12 матчей за «Адмирал», процент отраженных бросков — 92,3, коэффициент надежности — 2,15. Один матч он отстоял на ноль.