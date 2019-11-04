«Адмирал» оказался сильнее «Локомотива», забросив пять шайб в ворота соперника

«Локомотив» дома проиграл «Адмиралу» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Ярославле.

В составе «Адмирала» дважды отличился нападающий Денис Вихарев, по разу — форварды Василий Стрельцов, Владимир Бутузов и Маркус Юнг.

У «Локомотива» забили нападающие Александр Полунин и защитник Михаил Сидоров.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Полунин — 1 (Ильенко, Да Коста), 15:59 — 1:0. В. Стрельцов — 3 (Ибатуллин, А. Стрельцов), 17:55 — 1:1. Вихарев — 10 (бол., Альмквист, Бакош), 23:41 — 1:2. Сидоров — 1 (Савченко, Санников), 27:17 — 2:2. Вихарев — 11 (Осипов), 32:05 — 2:3. Бутузов — 3 (Осипов, Воронин), 56:41 — 2:4. Юнг — 6 (п.в., Альмквист), 57:45 — 2:5.

Вратари: Коновалов (57:16 — 57:45) — Олкинуора.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (6+15+10) — 38 (5+18+15).

Судьи: Акузовский, Бондарь.

4 ноября. Ярославль. «Арена-2000».

КХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей