«Адмирал» одолел «Трактор» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Адмирал». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. При этом гости вели в счете 0:2, но упустили преимущество по ходу встречи.

В серии буллитов точнее оказались игроки из Владивостока. «Адмирал» одержал четвертую победу подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Осипов — 1 (Бутузов, Бакош), 0:20 — 0:1. Бакош — 5 (Альмквист), 19:22 — 0:2. Калинин — 1 (Попов, Кручинин), 33:56 — 1:2. Седлак — 6 (бол., Виртанен), 56:47 — 2:2.

Победный буллит: Ломако.

Вратари: Демченко — Красоткин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (14+13+9+2) — 32 (16+5+7+4).

Судьи: Кулев, Спирин.

12 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков