«Адмирал» назначил нового генерального директора
14:21
Спартак Блягоз назначен генеральным директором «Адмирала». Ранее он работал в должности заместителя гендиректора, сообщает официальный сайт клуба.
Предыдущий генеральный директор команды Александр Смирнов возглавил спортивный центр, в который вошли «Адмирал», волейбольный клуб «Приморочка» и регбийный клуб «Владивостокские тигры».
До «Адмирала» Блягоз работал во владивостокском футбольном клубе «Луч», где также был гендиректором.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/spartak-blyagoz-stal-novym-generalnym-direktorom-admirala
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