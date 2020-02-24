«Адмирал» назначил нового генерального директора

Спартак Блягоз назначен генеральным директором «Адмирала». Ранее он работал в должности заместителя гендиректора, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущий генеральный директор команды Александр Смирнов возглавил спортивный центр, в который вошли «Адмирал», волейбольный клуб «Приморочка» и регбийный клуб «Владивостокские тигры».

До «Адмирала» Блягоз работал во владивостокском футбольном клубе «Луч», где также был гендиректором.