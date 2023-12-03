Минское «Динамо» победило «Адмирал»

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Минское «Динамо» на выезде обыграло «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей голы забивали Сергей Кузнецов, Вадим Мороз и Роберт Хэмилтон. У хозяев шайбу забросил Дмитрий Бучельников.

Минчане прервали серию из 4 поражений. «Динамо» набрало 36 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Адмирал» с 29 очками занимает 11-е место в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Бучельников — 3 (бол., Гутик, Шэн), 7:33 — 1:0. Кузнецов — 2 (Дерябин), 28:46 — 1:1. Мороз — 8 (Горбунов, Меркли), 33:03 — 1:2. Хэмилтон — 1 (Пинчук), 49:37 — 1:3.

Вратари: Демченко (58:55 — 59:03, 59:29) — Колосов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 40 (16+11+13) — 37 (7+16+14).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

3 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 5435 зрителей.