Минское «Динамо» победило «Адмирал»
Минское «Динамо» на выезде обыграло «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей голы забивали Сергей Кузнецов, Вадим Мороз и Роберт Хэмилтон. У хозяев шайбу забросил Дмитрий Бучельников.
Минчане прервали серию из 4 поражений. «Динамо» набрало 36 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Адмирал» с 29 очками занимает 11-е место в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Бучельников — 3 (бол., Гутик, Шэн), 7:33 — 1:0. Кузнецов — 2 (Дерябин), 28:46 — 1:1. Мороз — 8 (Горбунов, Меркли), 33:03 — 1:2. Хэмилтон — 1 (Пинчук), 49:37 — 1:3.
Вратари: Демченко (58:55 — 59:03, 59:29) — Колосов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 40 (16+11+13) — 37 (7+16+14).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
3 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 5435 зрителей.
|Восточная конференция
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|25
|12
|53
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|5
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|21
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|45
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|36
|20
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|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
|3.12
|10:00
|
Адмирал – Динамо Мн
|1 : 3
|3.12
|15:00
|
Металлург Мг – СКА
|- : -
|3.12
|15:00
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|3.12
|17:00
|
Северсталь – Барыс
|- : -
|3.12
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|3.12
|17:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|3.12
|17:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -