3 декабря «Металлург» на своем льду в городе Магнитогорск примет питерский СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет на территории комплекса «Арена-Металлург». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Металлург» — СКА можно будет на официальном сайте КХЛ, а также с помощью подписки на онлайн-сервис Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 14.50 мск.

Следить за ключевыми событиями матча «Металлург» — СКА можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Все матчи СКА в КХЛ смотрите также в прямых трансляциях на телеканале 78.

«Металлург» тренера Андрея Разина с 54 баллами лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. СКА Романа Ротенберга с 46 очками занимает четвертое место на Западе.

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