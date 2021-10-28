«Барыс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 4:1.

Для клуба из Владивостока это третье поражение подряд. «Барыс» прервал серию из четырех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Гурков — 2 (мен., Петухов), 11:51 — 0:1. Берглунд — 4 (бол., Алсинг), 29:09 — 0:2. Дитц — 9 (бол., Старченко, Михайлис), 32:37 — 0:3. Кестнер — 3 (Хамидуллин, Вл. Ушенин), 41:08 — 1:3. Кайыржан — 1 (Берглунд, Мартинссон), 54:01 — 1:4.

Вратари: Серебряков — Ортио.

Штраф: 21 — 15.

Броски: 22 (7+6+9) — 39 (10+18+11).

Судьи: Сидоренко, Хрибик.

28 октября. Владивосток. «Фетисов Арена». 1570 зрителей.