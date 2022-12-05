«Адмирал» в домашнем матче уступил «Амуру»

«Адмирал» на своем льду уступил «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:2.

В составе клуба из Хабаровска отличились Иван Николишин и Сергей Лапин.

«Адмирал» с 46 очками в 38 играх занимает 4-е место в таблице «Востока». «Амур» расположился на 8-й строчке, набрав 36 очков в 36 встречах.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Николишин — 12 (Бочаров), 35:29 — 0:1. Лапин — 4 (мен., п.в., Шаров), 54:24 — 0:2.

Вратари: Серебряков (54:00 — 54:24) — Аликин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (14+10+13) — 33 (14+12+7).

Судьи: Бондарь, Спирин.

5 декабря. Владивосток. Фетисов Арена.