«Адмирал» в домашнем матче уступил «Амуру»
«Адмирал» на своем льду уступил «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:2.
В составе клуба из Хабаровска отличились Иван Николишин и Сергей Лапин.
«Адмирал» с 46 очками в 38 играх занимает 4-е место в таблице «Востока». «Амур» расположился на 8-й строчке, набрав 36 очков в 36 встречах.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Николишин — 12 (Бочаров), 35:29 — 0:1. Лапин — 4 (мен., п.в., Шаров), 54:24 — 0:2.
Вратари: Серебряков (54:00 — 54:24) — Аликин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (14+10+13) — 33 (14+12+7).
Судьи: Бондарь, Спирин.
5 декабря. Владивосток. Фетисов Арена.
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Адмирал – Амур
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