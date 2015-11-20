Харийс Витолиньш: "При игре в большинстве не создали почти ничего"

Главный тренер московского "Динамо" Харийс Витолиньш после победы над одноклубниками из Минска (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен игрой в меньшинстве. По словам наставника, пауза в чемпионате пошла на пользу.

– С победой всех болельщиков "Динамо"! Забросили много красивых шайб, но при игре в большинстве не создали почти ничего, – цитирует Витолиньша официальный сайт минского "Динамо". – За 12 минут большинства мы почти ничего не создали. С этим надо что-то делать. Готовимся к следующей игре.



Что изменилось за время паузы в чемпионате? За 10 дней нормально поработали, поднабрали физики, успокоились. Если выполняешь игровое задание, тогда игра получается.