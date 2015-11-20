Андрей Ковалев: "За полторы минуты допустили три ошибки - пропустили три шайбы"

Исполняющий обязанности главного тренера минского "Динамо" Андрей Ковалев отметил, что его команде удавалось порой держать под контролем ситуацию в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (0:4). По его словам, отдельные ошибки привели к поражению.

– Коллегу поздравляю с победой. Болельщиков московской команды также, – цитирует официальный сайт минского "Динамо" Ковалева. – Было много удалений, много играли в меньшинстве. Половину матча у нас получалось держать план на игру. За полторы минуты допустили три ошибки, получили три шайбы, и победа оказалась у противника.

– У вас в последних восьми играх прослеживается четкий график: "победа-поражение". Команда находится в неком состоянии "турбулентности"?

– Можно и так сказать. Если мы идем в таком графике, значит, послезавтра должны выиграть.

– Сейчас вы исполняющий обязанности главного тренера, чувствуете ли вы в себе силы стать главным тренером?

– Если доверят, то без сомнений я смогу им стать.