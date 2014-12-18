Дмитрий Чернышенко: "Наша задача - работать на идею "сильная лига - сильная сборная"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что развитие лиги является государственно важной задачей, от которой зависит престиж российского хоккея.

– Наша задача – работать на идею "сильная лига – сильная сборная", – приводит "Р-Спорт" слова Чернышенко. – Для нас это не популистский лозунг, для нас это осознанно важная государственная задача. Мы – коммерческая лига, но прекрасно понимаем, что наш успех – это успех нашей сборной, и престиж нашего хоккея заключается в тех успехах, которых мы достигнем все вместе.