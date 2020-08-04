21-летний нападающий Максимов перешел из «Эдмонтона» в ЦСКА

«Эдмонтон» объявил о переходе нападающего команды, Кирилла Максимова, в ЦСКА.

Игрок будет выступать за армейцев с сезона-2020/21. Сезон-2019/20 Максимов провел за фарм-клуб «Эдмонтона», «Бейкерсфилд Кондорс», где набрал 13 (5+8) очков в 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ.