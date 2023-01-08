18-летний Мирошниченко сделал первую результативную передачу в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Авангард» открыл счет в матче. Первую шайбу забил Корбан Найт с передачи Мирошниченко.

Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в КХЛ 4 декабря в матче регулярного чемпионата против «Трактора» (5:1). 26 декабря в игре против «Барыса» (5:2) 18-летний форвард забросил свою первую шайбу в лиге.

В марте у 18-летнего Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.

На данный момент счет в матче «Авангард» — «Автомобилист» — 2:1.