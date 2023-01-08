18-летний Мирошниченко сделал первую результативную передачу в КХЛ
Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».
«Авангард» открыл счет в матче. Первую шайбу забил Корбан Найт с передачи Мирошниченко.
Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в КХЛ 4 декабря в матче регулярного чемпионата против «Трактора» (5:1). 26 декабря в игре против «Барыса» (5:2) 18-летний форвард забросил свою первую шайбу в лиге.
В марте у 18-летнего Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.
На данный момент счет в матче «Авангард» — «Автомобилист» — 2:1.
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|49
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|9
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|8.01
|10:00
|
Адмирал – Барыс
|1 : 5
|8.01
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 3
|8.01
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|2 : 1
|8.01
|14:30
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|8.01
|14:30
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|8.01
|17:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|8.01
|17:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Сочи – СКА
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