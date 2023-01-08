Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:21

18-летний Мирошниченко сделал первую результативную передачу в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Авангард» открыл счет в матче. Первую шайбу забил Корбан Найт с передачи Мирошниченко.

Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в КХЛ 4 декабря в матче регулярного чемпионата против «Трактора» (5:1). 26 декабря в игре против «Барыса» (5:2) 18-летний форвард забросил свою первую шайбу в лиге.

В марте у 18-летнего Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.

На данный момент счет в матче «Авангард» — «Автомобилист» — 2:1.

ХК Авангард
ХК Автомобилист
Иван Мирошниченко
1
Читайте также
Маринин сравнил катание Валиевой с «общением с Творцом»
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Авангард» — «Автомобилист», «Металлург» — «Салават Юлаев» и другие матчи 8 января

Гол Грицюка принес «Авангарду» победу над «Автомобилистом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 36 12 76
2 Торпедо 48 31 17 65
3 Локомотив 48 29 19 65
4 ЦСКА 46 30 16 65
5 Динамо М 48 27 21 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 49 19 30 48
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 48 28 20 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сибирь 49 29 20 61
5 Сал. Юлаев 47 25 22 59
6 Адмирал 48 25 23 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 49 22 27 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 47 21 26 45
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 10:00
Адмирал – Барыс
 1 : 5
8.01 13:00
Динамо М – Торпедо
 1 : 3
8.01 14:00
Авангард – Автомобилист
 2 : 1
8.01 14:30
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
8.01 14:30
Трактор – ЦСКА
 - : -
8.01 17:00
Локомотив – Спартак
 - : -
8.01 17:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
8.01 17:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
8.01 17:00
Сочи – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости