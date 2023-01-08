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Сегодня, 15:11

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» и одержало третью победу подряд

Мария Гусева
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«Торпедо» на выезде обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Богдан Тринеев. За нижегородский клуб голы забили Алексей Кручинин, Максим Федотов и Антон Сизов.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. «Торпедо» располагается на 3-й строчке с 65 очками.

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«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Тринеев — 1 (бол., Менелл), 9:10 — 1:0. Кручинин — 13 (Ян, Орлов), 33:48 — 1:1. Федотов — 7, 54:22 — 1:2. Сизов — 4 (п.в.), 58:47 — 1:3.

Вратари: Коновалов (57:36 — 58:47, 59:33) — Гуска.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (11+13+9) — 21 (4+6+11).

Судьи: Бондарь, Васильев.

8 января. Москва. «ВТБ Арена». 9021 зритель.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 36 12 76
2 Торпедо 48 31 17 65
3 Локомотив 48 29 19 65
4 ЦСКА 46 30 16 65
5 Динамо М 48 27 21 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 49 19 30 48
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 48 28 20 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сибирь 49 29 20 61
5 Сал. Юлаев 47 25 22 59
6 Адмирал 48 25 23 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 49 22 27 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 47 21 26 45
Результаты / календарь
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13.01
8.01 10:00
Адмирал – Барыс
 1 : 5
8.01 13:00
Динамо М – Торпедо
 1 : 3
8.01 14:00
Авангард – Автомобилист
 2 : 1
8.01 14:30
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
8.01 14:30
Трактор – ЦСКА
 - : -
8.01 17:00
Локомотив – Спартак
 - : -
8.01 17:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
8.01 17:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
8.01 17:00
Сочи – СКА
 - : -
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