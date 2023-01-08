«Торпедо» обыграло московское «Динамо» и одержало третью победу подряд
«Торпедо» на выезде обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Богдан Тринеев. За нижегородский клуб голы забили Алексей Кручинин, Максим Федотов и Антон Сизов.
«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. «Торпедо» располагается на 3-й строчке с 65 очками.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Тринеев — 1 (бол., Менелл), 9:10 — 1:0. Кручинин — 13 (Ян, Орлов), 33:48 — 1:1. Федотов — 7, 54:22 — 1:2. Сизов — 4 (п.в.), 58:47 — 1:3.
Вратари: Коновалов (57:36 — 58:47, 59:33) — Гуска.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (11+13+9) — 21 (4+6+11).
Судьи: Бондарь, Васильев.
8 января. Москва. «ВТБ Арена». 9021 зритель.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|Торпедо
|48
|31
|17
|65
|3
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|4
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|5
|Динамо М
|48
|27
|21
|62
|6
|Витязь
|47
|21
|26
|50
|7
|Спартак
|48
|21
|27
|49
|8
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|9
|Северсталь
|47
|18
|29
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|48
|28
|20
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|48
|29
|19
|62
|4
|Сибирь
|49
|29
|20
|61
|5
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|6
|Адмирал
|48
|25
|23
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|49
|22
|27
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|47
|21
|26
|45
|8.01
|10:00
|
Адмирал – Барыс
|1 : 5
|8.01
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 3
|8.01
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|2 : 1
|8.01
|14:30
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|8.01
|14:30
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|8.01
|17:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|8.01
|17:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|8.01
|17:00
|
Сочи – СКА
|- : -