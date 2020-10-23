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16-летний Данила Юров забил первый гол в КХЛ

23:28
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров набрал два очка в матче чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:4).

На счету 16-летнего хоккеиста гол и результативная передача — это его первые очки в лиге.

Юров стал самым молодым автором гола в истории магнитогорского клуба в КХЛ. Форвард которому к моменту заброшенной шайбы было 16 лет и 306 дней, побил предыдущий рекорд, принадлежавший Владиславу Каменеву. На тот момент российскому нападающему было 17 лет и 65 дней.

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