16-летний Данила Юров забил первый гол в КХЛ
23:28
Нападающий «Металлурга» Данила Юров набрал два очка в матче чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:4).
На счету 16-летнего хоккеиста гол и результативная передача — это его первые очки в лиге.
Юров стал самым молодым автором гола в истории магнитогорского клуба в КХЛ. Форвард которому к моменту заброшенной шайбы было 16 лет и 306 дней, побил предыдущий рекорд, принадлежавший Владиславу Каменеву. На тот момент российскому нападающему было 17 лет и 65 дней.