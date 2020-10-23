16-летний Данила Юров забил первый гол в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Данила Юров набрал два очка в матче чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:4).

На счету 16-летнего хоккеиста гол и результативная передача — это его первые очки в лиге.

Не просто подправление. Это первый гол в КХЛ для... 16-летнего Данилы Юрова!



ПАРНЮ 1?6? ЛЕТ! pic.twitter.com/JI2P7hzjp6 — КХЛ (@khl) October 23, 2020

Юров стал самым молодым автором гола в истории магнитогорского клуба в КХЛ. Форвард которому к моменту заброшенной шайбы было 16 лет и 306 дней, побил предыдущий рекорд, принадлежавший Владиславу Каменеву. На тот момент российскому нападающему было 17 лет и 65 дней.