Рекорд на промежуточном финише

В женской гандбольной Суперлиге Париматч определились пары необычного плей-офф.

В последний день марта завершился регулярный чемпионат женской Суперлиги Париматч. В трех последних встречах фавориты, уже обеспечившие себе места в плей-офф, крупно обыграли аутсайдеров, которым предстоит борьба в турнире на выживание. Хотя одна формальная интрига все же была. Именно в заключительном туре ЦСКА поднялся с третьего места на второе, сравнявшись с завершившей регулярку раньше «Ладой» по очкам и обойдя ее по разнице мячей в личных встречах. Точка у армейской команды получилась яркой. Дома москвички разгромили идущую на последнем месте «Уфу-Алису» с невероятным счетом 38:7! Таких крупных побед в этом сезоне не было точно, да и в истории еще поискать.

Рекорд ЦСКА установил под руководством нового главного тренера. В середине марта своего поста лишился датчанин Ян Лесли. Исполнять его обязанности назначена экс-ассистент, олимпийская чемпионка Рио-2016 Ольга Акопян. Кстати, этим летом ей вновь предстоит поехать на Игры — в качестве одного из тренеров женской сборной России.

Новый формат

Вместе с Олимпийскими играми в Токио сдвинулся на год и новый формат проведения женского чемпионата России. Дефицит времени, особенно заметный в ковидные времена, сделал регулярку суровой — 12 команд оспаривали всего шесть путевок в плей-офф.

Наибольшую выгоду по итогам гладкого чемпионата получили главные поставщики игроков в национальную команду. «Ростов-Дон» и ЦСКА заняли два первых места и попали напрямую в полуфинал. Их будущие соперники определятся в укороченном четвертьфинале.

Другое важное новшество — изменение формата серий плей-офф. Во всех раундах команды теперь будут играть не до двух побед, а как в еврокубках — два матча с учетом общей разницы мячей. Помимо экономии времени это упрощает логистику и делает турнир чуть более непредсказуемым.

Международный разогрев

Правда, из-за тех же самых еврокубков непредсказуемым пока остается и полный календарь плей-офф. Первые матчи четвертьфинала точно пройдут 25 апреля, а вот дальнейший график зависит от успехов наших клубов в Лиге Европы. Три российские команды пробились в 1/4 финала этого турнира. В выходные «Ладе» и «Звезде» предстоят ответные гостевые матчи после некрупных домашних поражений, а «Астраханочка» сегодня и в воскресенье проведет обе встречи с «Шиофоком» на выезде, все из-за тех же коронавирусных сложностей с перемещениями. Но точно известно главное — чемпиона России сезона-2020/21 мы узнаем 23 мая!

А своеобразным разогревом плей-офф Суперлиги Париматч станет домашняя игра женской сборной России, между прочим единственная официальная в преддверии Токио-2020. В стыках за право выйти на чемпионат мира наши гандболистки сойдутся со сборной Турции. Ответная встреча пройдет 20 апреля в Москве на новейшей волейбольной арене «Динамо» у Парка Победы. Эта площадка уже стала домашней для женского ЦСКА. Именно на ней армейские девушки одержали драматичную победу над «Кримом» в 1/8 финала Лиги чемпионов и установили рекорд результативности Суперлиги Париматч. Билеты на игру Россия — Турция уже поступили в продажу на сайте Kassir.ru и стоят всего от 200 рублей!

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат



1. «Ростов-Дон» — 44 очка

2. ЦСКА — 36

3. «Лада» — 36

4. «Астраханочка» — 30

5. «Звезда» — 30

6. «Кубань» — 28

7. «Ставрополье» — 16

8. «Университет» — 14

9. «АГУ-Адыиф» — 10

10. «Динамо-Синара» — 9

11. «Луч» — 6

12. «Уфа-Алиса» — 5

Плей-офф

1/4 финала

«Лада» — «Кубань»

«Астраханочка» — «Звезда»



1/2 финала

«Ростов-Дон» — «Астраханочка» / «Звезда»

ЦСКА — «Лада» / «Кубань»

Вадим Хромов