Высокий гандбольный сезон. Стартует плей-офф мужского чемпионата страны

В российском гандболе наступает самое интересное время.

Вслед за девушками регулярный чемпионат завершили мужчины. Впереди три раунда плей-офф и определение призеров Суперлиги-Париматч.

Задачи для лидеров

«Чеховские медведи» вернули себе неофициальный титул победителя регулярки внешне очень уверенно. Единственное в 24 турах поражение — ковидный «технарь» за несостоявшуюся встречу с «Пермскими медведями». Но отрыв от ЦСКА в итоге составил всего три очка, а заработали его подмосковные гандболисты еще на старте сезона. Армейцев тогда лихорадило, что привело к отставке главного тренера Олега Кулешова. А под руководством Велимира Петковича, возглавляющего также мужскую сборную России, столичный клуб потерял всего два очка — за неожиданную ничью с астраханским «Динамо» и после мирного исхода в гостях у тех же «Чеховских медведей».

В плей-офф два лидера могут сойтись только в финале. Но путь туда ни у кого не будет простым. Тем более что в первых двух раундах победитель определяется по еврокубковой системе — два матча с учетом общей разницы голов.

Действующему чемпиону в полуфинале могут достаться все те же пермяки. Уральская команда, которой руководит Валентин Бузмаков, помощник Петковича по сборной, стала для чеховских «тезок» принципиальным соперником. Для этого потребовалось друг с другом... не играть. В регулярке Суперлиги Париматч «медведи» обменялись техническими победами, разойдясь во мнениях о справедливости такого исхода. После этого команды встретились в Перми в четвертьфинале Кубка России. По ходу первого тайма хозяева вели с «плюс 5»! Но на вторую половину матча их не хватило — более опытные чеховцы вырвали победу.

ЦСКА же во втором раунде светит встреча с «Невой». Питерская команда 11 лет подряд завоевывает медали чемпионата России. Нынешний сезон подтвердил устойчивость «Невы» — катастрофическое количество травм по ходу сезона почти не сказалось на качестве игры. Выручали то резервисты, то находки главного тренера Дмитрия Торгованова.

Только важные матчи

Плей-офф мужской Суперлиги-Париматч стартует 12 мая. Обладатели медалей определятся в сериях до двух побед в первой декаде июня. Девушки проведут свои матчи на вылет с 25 апреля по 12 мая. И в ближайшие два месяца нас ждет еще много других ярких гандбольных событий.

Во-первых, уже 20 апреля в Москве состоится ответный стыковой матч за путевку на женский чемпионат мира. Сборная России примет Турцию после крупной гостевой победы. А значит, команда сможет порадовать своих болельщиков красивой игрой. Билеты на матч еще доступны на Kassir.ru.

Чуть позже мужская сборная России завершит отбор на Европы-2022 двумя матчами со сборной Фарерских островов. Первая игра пройдет в Москве 28 апреля во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина. А встреча последнего тура состоится в Торсхавне 2 мая.

Украшением майских праздников станет «Финал четырех» мужского Кубка России с участием «Невы», СКИФа, ЦСКА и «Чеховских медведей». Он пройдет на современнейшей арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной 7-8 мая. Состав полуфинальных пар станет известен на жеребьевке 26 апреля.

И наконец, 29-30 мая в Будапеште пройдет «Финал четырех» женской Лиги чемпионов. В третий раз подряд одним из его участников будет российский клуб. Но теперь это не «Ростов-Дон», а ЦСКА, в двух раундах плей-офф подряд отыгрывавший отставание в пять мячей после гостевых матчей. Соперник ЦСКА по полуфиналу — норвежский клуб «Вайперс Кристиансанд». В другой паре сойдутся венгерский «Дьер» и французский «Брест Бретань».

Суперлига-Париматч

Регулярный чемпионат

1. Чеховские медведи — 44 очка

2. ЦСКА — 41

3. Нева — 39

4. Пермские медведи — 35

5. Виктор — 29

6. СГАУ-Саратов — 25

7. Динамо Астрахань — 22

8. СКИФ — 22

9. Донские казаки — 19

10. Акбузат — 14

11. Сунгуль — 9

12. Каустик — 8

13. Динамо (Челябинск) — 5



Плей-офф

1/4 финала

«Чеховские медведи» — СКИФ

ЦСКА — «Динамо Астрахань»

«Нева» — «СГАУ-Саратов»

«Пермские медведи» — «Виктор»

Вадим Хромов