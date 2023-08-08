Интервью с линейной «Ростов-Дона».

В Токио на уникальной арене Yoyogi National Gymnasium 8 августа 2021 года прошел финальный матч между командой Олимпийского комитета России и сборной Франции. Для россиянок та встреча была возможностью защитить титул, завоеванный в 2016 году. Для француженок — выиграть первые золотые медали в истории женского гандбола страны.

Финал Игр в столице Японии стал повторением матча за первое место Олимпиады в Рио. И все мы знаем его итог — второй раз подряд стать лучшей командой мира россиянкам не удалось. Тем не менее, несмотря на болезненные осечки в группе, они дошли до золотого матча. О том, как это было, «СЭ» рассказала линейная Ксения Макеева.

Дарья Дмитриева (слева) и Ксения Макеева (справа) пытаются остановить Грас Заади. Фото Global Look Press

Проиграй Франции в группе — могли себя закопать так, что не выбраться

— Как часто вы вспоминаете Олимпиаду в Токио?

— Не скажу, что очень часто. Уже прошло достаточно много времени. Вначале были яркие эмоции, сейчас только ностальгия. Напоминают мне об Олимпиаде чаще всего ваши коллеги: чем ближе дата финала, тем чаще обращаются за интервью. И я сразу окунаюсь в этот омут памяти.

— То есть вспоминаете после общения с журналистами?

— Скорее так, потому что много игр в сезоне, другие дела... Нет времени сидеть и ностальгировать.

— Воспоминания скорее радостные — от медали и участия в финале — или грустные из-за поражения?

— Поначалу, конечно, было огорчение. Обидно было проиграть. Сейчас спустя время уже такие теплые воспоминания, добрые. Сам факт участия в Олимпийских играх делает тебя уникальным спортсменом, таких очень мало. А играть в финале, выиграть медаль — это невероятно позитивный опыт. На всю жизнь. Чуть-чуть нам не хватило, но сейчас уже ничего не изменить. Смысл переживать и думать «если бы да кабы...»?

— Учитывая все сложности, с которыми команда столкнулась как до Токио, так и непосредственно на самой Олимпиаде, серебро — это ведь был успех?

— Спортсмен с этим редко когда согласится. Мы максималисты в душе, проигрывать неприятно. С другой стороны, серебро — вот оно, уже у нас. Все хотели выиграть золото, были максимально настроены. Хотя выступили мы и правда достойно, есть чем гордиться.

— Назовете самый памятный матч Олимпиады? Есть подозрения, что это не финал...

— Верно. Гораздо эмоциональнее вышел полуфинал с Норвегией. Это была битва... Но еще отмечу и матч в группе с Францией. Мы тогда вытащили из себя крайние резервы, одержали очень важную победу. Это был для нас переломный момент. Проиграй мы тогда — вполне вероятно, закопались бы так, что потом уже не вылезли. А эта победа дала нам толчок, и мы начали приходить в себя. Нашли свою игру.

Ксения Макеева после победы над сборной Норвегии. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Справедливо ли мнение, что все силы, как моральные, так и физические, были отданы в полуфинале? И на финал уже не получилось настроиться как хотелось...

— Нет, мы прекрасно понимали, что Норвегия — сильный соперник, но отпустили полуфинал сразу после финального свистка. Все-таки не в первый раз их побеждаем. В финале было тяжело, поскольку времени на восстановление было мало. Но у нас весь турнир был такой плотный, день отдыха — игра. Отдых — игра. И все в равных условиях были. Надо понимать, что Франция — это тоже сильная, опытная команда. У них крепкий костяк, девочки хорошо друг друга знают, давно вместе играют. Где-то нам чего-то не хватило. Но мы отдали на площадке все, что могли.

— Олимпиада запомнится и строгим ковидным протоколом. Насколько это мешало погрузиться в олимпийскую атмосферу?

— Непросто было, но ковид шел уже второй год, и мы в целом понимали, что от нас нужно. Сдавать ПЦР-тесты, баночки. Но это неизбежно было, лучше так провести Олимпиаду, чем вообще ее отменять. И непонятно, когда мы бы участвовали. В Токио к тому же еще и гимна у нас не было, флага. Но мы спортсмены уже закаленные. Не могли никак повлиять на эту ситуацию, поэтому приходилось принимать и приспосабливаться. Потом с девочками гимн пели...

— Не переживали что один положительный тест — и Олимпиада для вас завершится?

— Нет, об этом в такой момент стараешься не думать. Мы настолько аккуратно себя вели, нигде не ездили, минимально с кем-то общались, что в принципе если кто-то бы и подцепил, то это была бы сразу вся команда. Потому что мы тут все вместе. Нужно сохранять меры предосторожности, и все будет в порядке.

Ксения Макеева и Юлия Манагарова. Фото Global Look Press

Материнство — это космическая любовь

— Серебро Олимпиады в Токио — ваше лучшее достижение в жизни?

— Пожалуй, что так. Я была еще в золотой команде на чемпионате мира 2009 года, но я тогда не считалась игроком основы, поэтому провела всего несколько игр. Меня, по сути, авансом тогда брали в сборную, а в Токио я уже была важным членом команды, от меня зависел результат. Это совсем другие впечатления и вклад в общий успех.

— Сейчас фокус идет на внутренние старты. Довольны тем, как для вас прошел минувший сезон?

— Новый регламент, больше матчей друг с другом. Возникали сложности в плане логистики, раньше самолет и два часа до Москвы, сейчас много времени тратим на поездки в автобусе. Тем не менее привыкли, справились. Второе место — это неплохо, но сказать, что мы довольны результатом, не могу. Мы надеялись на победу. Все играли на победу третью игру. Однако не получилось.

— При этом вы были признаны лучшей линейной чемпионата. Личные призы имеют значение?

— Приятно видеть такие оценки своей игры, надеюсь, я их заслуживаю. Постараюсь удерживать планку, но командный результат важнее. Опять же, я бы не стала лучшей линейной без своих партнеров по команде. Дают мяч — забивай. Но мне нужны передачи.

— Вы возвращались после декрета. Долго набирали форму?

— Было тяжело поначалу. Я вернулась к тренировкам спустя три недели после родов, начинала с бега, потом тренажерный зал. Сначала по собственному графику работала, сборы с командой пропустила, но постепенно набирала форму. По ходу сезона прибавляла, советовалась с тренером. К концу сезона была уже в том состоянии, в котором и хотела. А сейчас после отдыха предстоит снова набирать кондиции к следующему сезону.

— Как вам удается сочетать роль профессиональной гандболистки и матери?

— Материнство — это счастье. Космическая любовь, которую понимает только мать. Сейчас едем в сборную, всплакнула, поцеловала и поехала. Тяжело, но сейчас технологии позволяют, есть видеосвязь. И я понимаю, что дочь — в надежных руках, там и муж, и бабушка с дедушкой. Поэтому все с ребенком будет хорошо. А я как приеду, все свое время буду посвящать малышке. Весь отпуск мы были вместе, путешествовали.

Ксения Макеева

Родилась 19 сентября 1990-года в Уфе

Амплуа: линейная

Бросковая рука: правая

Достижения в сборной: чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы, чемпионка Универсиады.

Клубные достижения: серебряный призер Лиги чемпионов, обладатель Кубка ЕГФ, 11-кратная чемпионка России, серебряный призер и бронзовый призер чемпионата России, серебряный призер чемпионата Румынии. Обладатель Кубка и Суперкубка Румынии, Обладатель Кубка России, Обладатель Суперкубка России.