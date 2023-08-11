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«Опухолей нет! Счастлива до небес!». Бобровникова рассказала о победе над раком

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Владлена Бобровникова.
Фото vk.com/rostovhandball
Олимпийская чемпионка успешно завершила курс лечение от лимфомы Ходжкина — смертельного опасного онкологического заболевания.

Знаменитая российская гандболистка Владлена Бобровникова поделилась новостям об успешном завершении лечения онкологического заболевания, с которым сражалась последние три месяца. «Шесть курсов химиотерапии, мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала 35-летняя спортсменка в социальных сетях. По всей видимости, речь идет о полной ремиссии, которая теперь позволит олимпийской чемпионке вести относительно полноценную жизнь. В июле Владлена была вынуждена объявить о завершении карьеры спортсменки, однако планировала остаться в системе клуба «Ростов-Дон».

Флеш-моб в поддержку мужественной спортсменки

В начале мая Бобровникова объявила, что у нее диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Оно смертельно опасно, но при правильном лечении на ранней стадии довольно высокий процент больных добивается положительного эффекта. Владлена проходила курсы химиотерапии и восстановительное лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону, и время от времени рассказывала о своей борьбе с недугом в социальных сетях. В частности, она делалась тем, как начала пользоваться париком в результате выпадения волос в процессе медицинских процедур.

«В середине апреля у меня потягивал лимфоузел над ключицей, я обратилась к гематологу, — рассказывала гандболистка о своем недуге. — Клуб помог организовать небольшую операцию, под местным наркозом. 17 апреля мне удалили лимфоузел и отправили его на гистологию. В середине этой недели мне позвонил Иван Игнатьевич Саввиди (глава попечительного совета ГК «Ростов-Дон». — Прим «СЭ») и сказал: «Влада, держись, результаты не очень хорошие, у тебя Лимфома Ходжкина». В первые секунды я была в ступоре, потом начала думать, что делать и куда идти, но Иван Игнатьевич взял эти заботы полностью на себя, дал адрес и сказал к какому врачу идти».

Владлена Бобровникова. «Не хочу скрывать свою болезнь». Олимпийская чемпионка рассказала, что борется с онкологией

Бобровникову в процессе лечения поддерживало все спортивное сообщество страны, а гандболистки «Ростов-Дона» устроили флеш-моб, выйдя в мае на матч с подмосковной командой «Звезда» в футболках с фото Влады и баннерами на русском и итальянском языках. Итальянском — потому что муж и главная опора спортсменки — итальянец Федерико Абис. Экс-чемпион Италии по плаванию ради русской красавицы переехал жить в Ростов, выучил русский и открыл вместе с ней джелатерию. Потом лишился бизнеса, не растерялся и открыл новое заведение. Именно Абис не давал раскиснуть Владе в последние два года, которые были наполнены очень серьезными проблемами со здоровьем.

Владлена Бобровникова.
Фото Соцсети

Ариа — значит «воздух»

В мае 2021 года олимпийская чемпионка почувствовала дискомфорт в коленях. Физиотерапевт команды не сумел сходу поставить верный диагноз, и спортсменка продолжала выступления через боль. Со временем состояние гандболистки ухудшилось — однажды Бобровникова проснулась с чувством, что у нее сломана кисть. Также начались проблемы с локтями. Обследование выявило аутоиммунное заболевание, при котором организм вырабатывает избыточное количество антител. Олимпийской чемпионке выписали курс препаратов, но она продолжала выступать. В последствии пришлось ложиться в больницу. Там спортсменка прошла курс лечения — болезнь с ней навсегда, но на время отступила.

Несмотря на все это, Бобровникова не унывала и снимала смешные видео, даже когда лежала в клинике. Рассказывала, каково это: лежать шесть часов под капельницей, когда руки могут неметь и белеть или синеть. Не сдалась Влада и после того, как у ней выявили лимфому Ходжкина. «Фе задаривает меня подарками, каждый день приходил в больницу, привозил мамулины вкусняшки, — писала спортсменка в соцсетях. — Приходили девочки из команды с тренерами, близкие окутывают поддержкой, и я постоянно на телефоне. Я считаю, что это просто болезнь, которую надо пролечить. Стряхну эту болячку с себя и пойду дальше!».

Владлена Бобровникова и&nbsp;Федерико Абис. Олимпийская чемпионка из России сражается с онкологией благодаря мужу-итальянцу. История любви

Бобровникова является шестикратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны, а также семикратной победительницей Кубка России. В составе сборной России она побеждала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. За команды «Ростов-Дон» Владлена выступала с 2012 года. В 2018 году гандболистка родила девочку, которую назвали итальянским именем Ариа, что означает «воздух».

О своей успешной борьбе с лимфой Ходжкина рассказывали многие звездные спортсмены. Так эту онкологию еще в 1990-х победил легендарный хоккеист Марио Лемье. Излечились теннисистки Карла Суарес Наварро из Испании, а также россиянка Алиса Клейбанова. Однако их успешные истории не означают, что данное заболевание не является смертельно опасным. Например, в 2015 году от лимфомы скончался тренер команды НБА «Миннесота» Флип Сондерс.

Гандбол
Сборная России по гандболу
Владлена Бобровникова
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