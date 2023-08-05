Россиянки разгромили соперниц со счетом 76:1. Как оценивать этот результат?

На старте гандбольного турнира на Играх стран СНГ наши девушки едва не установили рекорд, огорчив сборную Киргизии.

Девушки. II Игры стран СНГ. Первый этап

Россия — Киргизия — 76:1 (37:0)

Россия: Карпец, Старкова; Бабенко (4), Суздальцева (1), Коняева (2), Гакаме (11), Загороднева (4), Селиверстова (2), Долгова (2), Вайкум (10), Мусина (10), Васильева (6), Махатадзе (7), Островская (5), Сайфулина (5), Чешева (7).

Первый же матч гандбольного турнира на II Играх стран СНГ, стартовавшего в белорусском Бресте, привлек внимание удивительным результатом. Сборная России U-19 (2004 года рождения) разгромила соперниц из Киргизии с фантастической разницей в 75 мячей. Счет 76:1 — один из крупнейших в истории международных матчей, даже с учетом того, что играли юниорки. Наши девушки забивали в среднем каждые 47 секунд, что, безусловно, свидетельствует о пропасти в классе команд. Однако это не повод считать соревнования фарсом. Подобные казусы иногда случаются на самых разных турнирах.

Фото vk.com/cisgamesbelarus

Не набрали состав

Киргизия — вовсе не белое пятно на гандбольной карте. Из этой страны родом Талант Дуйшебаев — один из самых известных и уважаемых игроков в истории этого вида спорта. Конечно, киргизские девушки сейчас не дотягивают даже до уровня чемпионата континента, выступая в основном в региональных турнирах Центральной Азии. Но подопечные Сергея Шкирмана не побоялись приехать в Брест, несмотря на политические риски и очень серьезных соперников. А значит, готовы рисковать ради прогресса в игре.

В этом удивительном поединке наша команда за первый тайм не пропустила ни одного мяча, отправив в ворота соперниц 37. Здесь можно было бы остановиться и начать валять дурака, но наш тренер Алексей Гумянов не позволил подопечным расслабиться. Немного взбодрил также первый и единственный гол киргизок, заброшенный на третьей минуте второй половины встречи в сольном проходе Софьей Маслаковой. По итогам матча самой результативной среди россиянок стала Ева Гакаме, забросившая 11 мячей. При этом надо понимать, что наши соперницы набрали состав с огромным трудом — в их заявке оказались даже 13-14-летние девочки.

Еще до начала нынешних геополитических сложностей, в 2021 году, юниорская сборная России 2004 года рождения завоевала третье место на первенстве Европы. Сейчас в ее составе игроки таких топовых отечественных клубов, как ЦСКА, «Лада», «Звезда», «Черноморочка». В общем, противостоять им самой слабой команде женского гандбольного турнира Игр стран СНГ было проблематично. Особенно с учетом того, что юниоркам из Киргизии не привыкать к таким разгромам. В марте нынешнего года в зональном турнире IHF Trophy они уступили девушкам из Узбекистана со счетом 9:84.

Фото vk.com/cisgamesbelarus

Встреча с оркестром

Узбекские гандболистки — это как раз следующие соперницы россиянок. Матч с ними пройдет завтра. В соревнованиях также участвуют хозяева — сборная Белоруссии. Накануне белорусы тепло и с оркестром встречали нашу делегацию на железнодорожном вокзале Бреста. Зампредседателя облисполкома Вадим Кравчук обратился к командам с приветственным словом, девушки в традиционных костюмах предложили каравай.

«Мы приехали в Брест с хорошим настроением, с желанием побывать на празднике и показать красивую игру. Для спортсменов всегда в первую очередь важен результат. Конечно, мы хотим играть за золотые медали. Весь год практически играли с командой Белоруссии, а вот Киргизию и Узбекистан не знаем», — рассказал на торжественной церемонии главный тренер женской молодежной сборной России Алексей Гумянов.

Гандбольный турнир на Играх стран СНГ проходит в формате молодежных сборных в брестском спорткомплексе «Виктория» с 4 по 14 августа. Участники соревнований сыграют по круговой системе, после чего проведут поединки за первое и третье места.

Рекорды и антирекорды

Что касается рекордов женского гандбола с крупным разгромным счетом, то в Книге рекордов Гиннеса написано, что крупнейшую в историю победу на международном уровне одержала команда СССР, обыгравшая сборную Афганистана в 1981 году на выставочном турнире в Венгрии. Правда, здесь надо понимать, что та бригада Игоря Турчина тогда только что выиграла Олимпиаду, а на следующий год победила на чемпионате мира. В Афганистане же после введения советских войск, видимо, только начали развивать женский спорт в качестве интернациональной помощи.

Поэтому более показательным из рекордов можно считать победу японок над командой Мальдив на Азиатских играх 2014 года со счетом 79:0. При этом мальдивский вратарь Нахидха Ахмад за весь матч не отразила ни одного броска. В 2005 году на женском чемпионате мира в Санкт-Петербурге сборная Венгрии нокаутировала австралиек со счетом 57:9. Если брать мужской гандбол, то совсем недавно на чемпионате Южной и Центральной Америки 2022 года аргентинцы огорчили боливийцев, зафиксировав результат 70:8. И никому не приходило в голову называть эти состязания фарсом.

Вообще, все рекорды результативности установлены в гандболе относительно недавно. Это связано с тем, что раньше в этой игре отсутствовало лимитированное время на владение мячом. И это приводило к тому, что даже 10 голов усилиями двух команд считались крупным счетом. На первом чемпионате мира среди женских команд в 1957 году средняя результативность составляла всего три гола за игру. Интересно, что в 1958-м был установлен рекорд мужских чемпионатов мира по разности мячей — матч между Германией и Люксембургом закончился со счетом 46:4. Но это было связано не с появлением временного лимита, а с исключительной слабостью команды из карликового государства.