Братская победа. Сборная России во второй раз обыграла Белоруссию

Состоялся второй из товарищеских матчей за два дня.

Товарищеский матч

Россия — Белоруссия — 28:25 (16:12)

Россия: Виноградов (7).

Белоруссия: Кулеш (8).

Народная мудрость гласит, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому очень приятно, что мужская сборная России не просто начала 2023-й с долгожданных матчей, получив столь необходимую игровую практику, а еще и одержала на своей площадке две уверенные победы над соседями из Белоруссии.

Примерно год назад обе эти команды готовились к чемпионату Европы — мне даже случилось стать попутчиком белорусской команды в самолете на пути в Словакию. На том турнире россияне стали одним из открытий, обыграв Норвегию, дав бой Испании и Германии, а Белоруссия остановилась на первом групповом этапе. Но все равно команда под руководством Юрия Шевцова — завсегдатай крупных международных турниров и соперник, примерно равный россиянам по классу.

Продолжение следует

Накануне белорусы выдали очень хороший первый тайм, но сдали во втором. Формат сдвоенных матчей не предполагает масштабных перемен в игре команд — слишком мало времени на перестройку чего бы то ни было. Поэтому не стоит удивляться, что первая половина повторной встречи вышла во многом похожей на концовку предыдущего матча.

Команды начали очень быстро и за три с небольшим минуты поразили ворота шесть раз. У гостей отличились лидеры — Олег Астрашапкин открыл счет, вскоре первый гол забил и Владислав Кулеш, второй день подряд ставший лучшим бомбардиром команды. Тогда как у россиян главные действующие лица сменились. Одним из героев первых минут стал Михаил Виноградов — он быстро забросил три мяча, затем добавил и четвертый. Другим следует признать Виктора Киреева. Если накануне в воротах блистал Артем Грушко, то теперь страж ворот «Фюксе Берлин» проявил себя во всей красе. Его спасения помогли россиянам оторваться в счете, а всего до перерыва Киреев отразил 10 бросков — накануне за весь матч голкиперы хозяев сделали 9 сейвов, а соперники — 8.

Россия — Белоруссия — 28:25. Василий Пономарев / ФГР

Тогда как вратари белорусской сборной не феерили — после быстрого отрыва Дмитрия Санталова, когда преимущество россиян достигло «+3», штаб гостей даже пошел на замену голкипера. Особо не помогло, Иван Мороз вернулся в «рамку» еще до конца тайма. Зато почти сразу после рокировки первый гол в составе сборной России забил дебютировавший накануне Никита Ильтинский.

Стоит отметить, что Велимир Петкович и его штаб вообще постарались проверить как можно больше вариантов — в двух матчах они задействовали всех игроков, вызванных на новогодние сборы. Еще в первой половине свое игровое время получили не сыгравшие в первой встрече Никита Ларин и Александр Гребенкин — и оба тоже забросили дебютные мячи в составе национальной команды. Причем выступающий в Высшей лиге Ларин забил после энергичного напутствия от Петковича. У россиян многое получалось в атаке, а вот их соперники с большим трудом пробивали Киреева — процент реализации у сборной Белоруссии к перерыву едва превышал 50. Поэтому преимущество хозяев в четыре мяча было абсолютно закономерным.

Россия — Белоруссия — 28:25. Василий Пономарев / ФГР

Неудавшаяся погоня

Сыграть два матча за два дня — непростая задача, поэтому во втором тайме россияне начали играть по счету. Белорусская команда по-прежнему уповала в атаке на Кулеша, которому с уходом Киреева стало чуть проще. У хозяев же вновь начало тайма ударно провел Виноградов. Плюс блеснул герой первого матча Дмитрий Киселев.

Показалось, что после перерыва соперники прибавили и в жесткости при игре в обороне — стало больше контакта, а вместе с этим удалений и семиметровых. Но Белоруссии при этом все равно не удавалось сокращать отставание. Напротив, в середине тайма гости выдали очередной отрезок почти в 10 минут без забитых мячей, и после гола Сергея Иванова в меньшинстве преимущество команды Петковича достигло максимального значения за матч («+6»).

Но даже это не избавило сборную России от нервной концовки. В эти минуты свое слово сказали вратари белорусской сборной, а россияне совершили несколько досадных ошибок и неудачных решений в атаке. После чего отрыв хозяев за две минуты до конца съежился до одного мяча.

Но, почти догнав соперников, белорусские гандболисты так и не смогли сделать последний шаг к ничьей. Две собственные потери лишили их шансов зацепиться за положительный исход.

— Очень доволен двумя победами, значит, мы не зря поработали на базе в Новогорске, — подчеркнул Петкович. — Мы хорошо провели три тайма из четырех — один накануне и два в этой игре. Хочу поблагодарить всех своих гандболистов. Они работали на сборах с удовольствием и большим желанием. Видя, как команда отрабатывает в обороне, я как тренер могу быть горд. Мой коллега отметил Киреева, но посмотрите, как играли защитники перед ним. Не зря же лучшими игроками матчей у нас были признаны Павел Андреев и Александр Ермаков. Это и есть наша цель, тот гандбол, который я хочу видеть — надежные действия в защите и быстрая атака. Во многом нам против Белоруссии это удалось.