Разведка боем. Лидер высшей лиги «Черноморочка» зарубилась в Кубке со «Звездой»

Лидер высшей лиги «Черноморочка» достойно провела первый в истории клуба матч против соперниц из элиты.

В Новороссийске есть два клуба с похожими названиями — но если футбольный «Черноморец» существует уже больше века и является одним из старейших в стране, то гандбольная «Черноморочка» появилась совсем недавно, летом прошлого года. Впрочем, есть и то, что их объединяет: обе команды сейчас всерьез претендуют на повышение в классе.

«Черноморец» под руководством Константина Зырянова пока преуспевает в борьбе за возвращение во второй эшелон российского чемпионата с «Чайкой» и «Ротором», хотя впереди еще напряженный весенний отрезок сезона. А вот сомнений в том, что «Черноморочка» скоро дебютирует в высшем свете женского гандбола, уже почти не осталось.

Гандболистки «Черноморочки». ГК «Черноморочка»

Клубное единство

Именно поэтому так интересно было взглянуть на матч четвертьфинала Кубка России, в котором новороссийские девушки впервые в истории вышли на площадку против клуба Суперлиги. Да еще какого — «Звезда» из Звенигорода побеждала в Лиге чемпионов и Кубке ЕГФ, не раз брала медали на внутреннем уровне, а сейчас идет в пятерке и претендует на высокие места.

Поэтому приезд подмосковной команды на матч «Черноморочки» вызвал если не ажиотаж, то точно повышенный интерес. Количество мест на трибуне в зале на клубной базе, где южанки пока проводят домашние матчи, ограничено. Поэтому на игру можно было попасть только по пригласительным билетам — и желающих получить их оказалось заметно больше, чем вмещает арена. Кстати, поболеть за гандболисток пришли и футболисты «Черноморца» во главе с главным тренером Константином Зыряновым и начальником команды Сергеем Бурдиным. И очень эмоционально переживали за одноклубниц.

— Мы сразу, как заехали на эту базу, провели ряд совместных мероприятий, они были у нас на матчах, мы у них, — рассказал после игры главный тренер «Черноморочки» Сергей Матяж. — Сейчас стадион в Новороссийске на ремонте, футболисты живут здесь рядом. Конечно, мы постоянно общаемся.

Такое клубное единство не может не радовать и инвестора обеих команд Сергея Шишкарева. Кстати, футболисты и гандболистки, как рассказал Матяж, подготовили ко дню рождения главы ФГР совместный сюрприз.

«Черноморочка» — «Звезда». ГК «Черноморочка»

«Звезда» в шоке

По словам рулевого «Черноморочки», его команда очень хотела попасть в эту стадию кубкового турнира, чтобы проверить силы в соперничестве с элитной командой. Все-таки в новороссийском клубе состав очень молодой, большинству из девушек около 20. И они рвались в бой, чтобы попробовать себя на принципиально другом уровне.

Расчет «Черноморочки» был на то, чтобы попытаться удивить соперниц очень активными действиями на первых минутах, застать «Звезду» врасплох, пока она еще не вкатилась в игру. И план удалось выполнить. Счет открыли гости, но к восьмой минуте «Черноморочка» вела со счетом 5:1. У этого отрезка было два героя — забросившая четырежды Алина Сергиенко и отразившая немало бросков Елизавета Дяченко. Вратарь хозяек вообще стала одной из лучших на площадке по итогам всего матча.

— Считаю, что мы хорошо сыграли против «Звезды», несмотря на определенные проблемы в нападении и потери, — сказала сама Дяченко. — Но мы «покусались», смогли показать, что можем играть с такими соперниками. Многое получалось.

Конечно, «Звезда» в шоке пребывала недолго. Все-таки подмосковная команда и опытнее, и скамейка у нее более длинная. К середине тайма счет сравнялся, но тут «Черноморочке» удался еще один рывок. Южанки вели +3. И кто знает, как бы сложилась игра, если бы им удалось удержать преимущество до перерыва. «Звезда» уже по ходу первого тайма начала перестраивать игру, стала действовать быстрее и сковывать соперниц в атаке, прикрыв лидеров. Четыре мяча Виктории Климанцевой позволили гостям выйти вперед незадолго до конца первого тайма.

В последний раз хозяйки при бешеной поддержке зала вели в счете на 34-й минуте. А за оставшиеся 26 забросили всего шесть мячей, пропустив в два с половиной раза больше. Матяж тасовал состав, но «Звезда» уходила все дальше — у нее в атаке выделялась забившая восемь голов Наталья Никитина.

— Наверное, на наших девушек так черноморский воздух повлиял, они расслабились, думали, что с командой высшей лиги само пойдет, — сказал главный тренер «Звезды» Алексей Гумянов. — Сколько мы ни говорили на эту тему, видимо, дошло только в перерыве. Надо отдать должное «Черноморочке», все девчонки без исключения молодцы. До перерыва у нас было много неподготовленных бросков, все хотели победить одной левой. Но пришлось напрячься. В итоге голову включили и свои сильные стороны использовали. Очень хорошо, что «Черноморочка» выходит в Суперлигу, она там не затеряется.