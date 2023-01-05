Проверка боем. Сборная России по гандболу начала год с яркой победы

Праздник спорта перед Рождеством.

Рождественский турнир. Товарищеские встречи

Россия — Белоруссия — 28:23 (13:15)

Россия: Киселев — 5, Корнев, Иванов — по 4.

Белоруссия: Кулеш — 6.

Пока россияне продолжают отдыхать на новогодних каникулах, отечественный гандбол выходит на рабочий ритм. Игроков мужской сборной уже 5 января ждал первый в году матч. Пусть он и товарищеский, но что лучше, чем проверка боем может показать готовность команды? Тем более, что в роли соперника выступала мастеровитая команда Белоруссии, которая сейчас, как и российская, сталкивается с нехваткой игровой практики на международной арене. После перерыва гости и вовсе вели в счете, но тем приятнее видеть итоговую победу! И есть о чем подумать на будущее...

Начало встречи осталось за командой гостей

Перед Новым годом и Рождеством у всех есть свои традиции. Зарождаются они и у российского гандбола. Так уже несколько лет в первые дни года накануне православного Рождества проходил «Рождественский турнир», который должен задать игровой ритм российской сборной. В этом году по понятным причинам список возможных соперников был весьма ограничен, и в итоге все сошлись на самом очевидном варианте — двух товарищеских играх против команды Беларуси, которая сейчас находится в такой же ситуации, как и российская. Местом встречи была выбрана Москва, волейбольная арена «Динамо». На удивление, несмотря на праздничную суету и большое количество различных развлечений, собралось холодным январским днем болельщиков весьма прилично. Перед игрой их ждала яркая шоу-программа, так что о своем выборе они явно не пожалели. Но главным блюдом был все же сам гандбол.

Зрелище получилось ярким и интересным. Стоит признать, в первой половине матча лучше выглядели гости. У них была хорошая реализация в атаке, стройнее редуты обороны в защите. Складывалось ощущение, что российская команда уступает белорусам в скорости. Причем не в прямом смысле этого слова, к физической подготовке коллектива Велимира Петковича вопросов быть не могло, а в скорости мысли. Гости были живее, точнее, возможно больше хотели показать себя. Особенно ярко выглядел Владислав Кулеш — третий номер зелено-красных стал настоящей проблемой, которой долго не могли найти решение. Здорово действовали и Артем Кулак с Олегом Астрапашкином. У российской сборной впереди сразу показали себя Дмитрий Киселев и Сергей Иванов. В какой-то момент они выровняли ход встречи, однако до перерыва все что им удалось, так это сократить преимущество соперника — 13:15.

Россия — Белоруссия — 28:23. Фото Василий Пономарев / ФГР Фото Василий Пономарев / ФГР

Перерыв пошел на пользу подопечным Петковича

Конечно, оснований для паники не было. Но вот повод задуматься и сделать определенные тактические и кадровые перестановки — вполне. К счастью, перерыв Петкович и его подопечные использовали ровно по такому назначению и вышли на второй тайм уже совсем с другим настроением. Здорово улучшили ситуацию впереди, особенно, в реализации своих бросковых попыток. К примеру, Александр Ермаков и Денис Афонин и вовсе закончили матч со 100% статистикой — на их счету по три мяча из трех попыток. Два из двух забил и Павел Андреев, Сергей Николаенков бросал лишь раз, но тоже точно. Неплохая статистика и у Дмитрия Корнева — четыре мяча из пяти возможных. У Киселева в то же время получалось не все, и общая статистика выглядит уже не так здорово — всего 50%. Зато по итогам встречи именно он стал главным бомбардиром российской сборной.

Лучше команда стала действовать и в защите. Белорусы в атаке больше не чувствовали себя так легко и непринужденно как в первом тайме. Россияне стали действовать слаженнее и четче, что отражает также и статистика по блокам. И, конечно же, перевернуть ход встречи было бы невозможно без надежной игры голкиперов. Серьезных вопросов не было и к Виктору Кирееву, он действовал весьма надежно. Но Артем Грушко сделал несколько ключевых «сейвов», которые позволили в нужный момент российской сборной оторваться в счете. В целом итог матча был ясен уже минут за семь до конца, но, к чести обеих команд, они играли в полную силу до самых последних секунд. А все вопросы, которые они не успели задать друг другу на площадке сегодня, можно будет адресовать завтра — в том же месте и в то же время.